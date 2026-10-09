这项拨款比上一次提呈的财案增加406亿令吉。

受中东战火等外在因素冲击，马来西亚2026年的经济走势步履维艰。

尽管如此，联邦政府并未紧缩银根，反而提呈了总值4598亿令吉的2027年财政预算案，写下历史新高。

面对国内政局动荡风险乃至闪电大选的传闻，首相安华必须证明自己既能安抚民意，又能坚守财政纪律。

预期与现实

随着Budi95等目标式燃油津贴计划开跑，今年本应是政府遏制津贴开支失控的关口。

然而，伊朗战火推高国际油价，连带导致政府的燃油津贴开销骤增。

财政部预估，今年的燃油津贴将高达400亿令吉，远超最初预算的150亿令吉，整体津贴开销也随之膨胀255亿令吉。

联邦政府将Budi95配额恢复至原有水平，但同时RON95汽油的市价未见回落。

2025年9月30日落实Budi95时，RON95汽油市场价格为每公升2令吉60仙，政府当时只需为每公升燃油补贴61仙。

在10月8日至14日期间，RON95的市价已涨至每公升4令吉67仙，意味着政府每公升须承担2令吉68仙的津贴。

2027年财案编列的津贴拨款与今年修正后的预估相近，反映政府预计油价短期内仍居高不下。

尽管政府推行公务员居家办公、缩减官方活动规模，并削减非必要出访与培训，以抵消部分新增津贴，但今年的总开销依然增加了249亿令吉。

年份 预算数额 (十亿令吉) 真正数额 (十亿令吉) 差额 (十亿令吉) 2027 4598 - - 2026 4192 4441 249 2025 4210 4127 -83 2024 3938 4055 117 2023 3861 4074 213 2022 3321 3952 631 2021 3225 3345 120 2020 2970 3140 170 2019 3146 3175 29 2018 2803 2870 67 2017 2608 2626 18 *2026年的数据为修订预算值 资料来源：联邦政府收入及财政展望报告

收入同步增加

不过，财政状况倒非全无好消息。

国库新增的205亿令吉收入，填补了大部分额外开销。

年份 预期收入 (亿令吉) 修订收入 (亿令吉) 收入差额 (亿令吉) 2027 3808 - - 2026 3431 3636 205 2025 3397 3361 -36 2024 3076 3221 145 2023 2915 3150 235 2022 2340 2944 604 2021 2369 2338 -31 2020 2445 2251 -194 资料来源：联邦政府收入及财政展望报告

其中约70亿令吉，正是来自高油价带来的连锁税收。

受惠于高油价，国油今年向政府派发的股息达270亿令吉，高出2026年财案原定的200亿令吉目标。

同样地，公务员退休基金局（KWAP）也因投资表现强劲，向政府额外派发20亿令吉股息，总额达70亿令吉。

机构 2023年预算 (亿令吉) 2024年预算 (亿令吉) 2025年预算 (亿令吉) 2026年预算 (亿令吉) 2027年预算 (亿令吉) 国油 400 320 320 270 320 国家银行 27.5 30 40 50 70 马来西亚公务员退休基金局 30 10 40 70 60 国库控股 没公开 没公开 20 20 30 资料来源：联邦政府收入及财政展望报告

国油、国库控股与国家银行料在明年继续提高股息。

与此同时，在电子发票持续开跑、薪资增长及低失业率带动下，所得税收入水涨船高，拉抬了今年的税收表现，明年预料更胜一筹。

配合2027大马旅游年与东运会，销售税收入预料也会增加。

收入大增之下，政府2027年的总收入将逼近4000亿令吉大关。

政府的钱花在哪了？

津贴开销虽然备受瞩目，但实际上仅占总开支约15.8%。

最大的开销项目（逾34%）仍是公务员薪酬与退休金，而且这笔支出逐年递增。

纵观整体预算，社会领域分得最多拨款，达1616亿令吉（35.1%），主要聚焦于人力资本开发与社会福利。

发展开销虽微增20亿令吉，但占总预算的比重却有所下滑。

赤字

赤字方面，受惠于收入增加与节流手段，超支对财政赤字的冲击尚在掌控之内，赤字仅微扬0.1个百分点，报3.6%。

政府计划在2027年将赤字进一步降至3.3%。

2027年债务前景展望并未列出债务占国内生产总值比率的预测，仅说明政府将根据《公共财政与财政责任法令》，继续推进把总债务压低至国内生产总值60%以下的法定目标。

截至2025年底，法定债务占国内生产总值的63.9%，今年底料将降至62.1%，低于65%的法定债务上限。

接下来……

政府预料外部不确定性仍将持续冲击宏观经济稳定。

但在国内层面，政局动荡对国家经济的潜在冲击，仍是政府避而不答的问号。

安华领导的昌明政府如今深陷动荡危机。一旦国阵与国盟重新掌权，安华针对国家与经济勾勒的宏图蓝图，恐将中途搁浅。