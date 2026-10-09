受中东战火等外在因素冲击，马来西亚2026年的经济走势步履维艰。
尽管如此，联邦政府并未紧缩银根，反而提呈了总值4598亿令吉的2027年财政预算案，写下历史新高。
面对国内政局动荡风险乃至闪电大选的传闻，首相安华必须证明自己既能安抚民意，又能坚守财政纪律。
预期与现实
随着Budi95等目标式燃油津贴计划开跑，今年本应是政府遏制津贴开支失控的关口。
然而，伊朗战火推高国际油价，连带导致政府的燃油津贴开销骤增。
财政部预估，今年的燃油津贴将高达400亿令吉，远超最初预算的150亿令吉，整体津贴开销也随之膨胀255亿令吉。
联邦政府将Budi95配额恢复至原有水平，但同时RON95汽油的市价未见回落。
2025年9月30日落实Budi95时，RON95汽油市场价格为每公升2令吉60仙，政府当时只需为每公升燃油补贴61仙。
在10月8日至14日期间，RON95的市价已涨至每公升4令吉67仙，意味着政府每公升须承担2令吉68仙的津贴。
2027年财案编列的津贴拨款与今年修正后的预估相近，反映政府预计油价短期内仍居高不下。
尽管政府推行公务员居家办公、缩减官方活动规模，并削减非必要出访与培训，以抵消部分新增津贴，但今年的总开销依然增加了249亿令吉。
年份
预算数额
(十亿令吉)
真正数额
(十亿令吉)
差额
(十亿令吉)
|2027
|4598
|-
|-
|2026
|4192
|4441
|249
|2025
|4210
|4127
|-83
|2024
|3938
|4055
|117
|2023
|3861
|4074
|213
|2022
|3321
|3952
|631
|2021
|3225
|3345
|120
|2020
|2970
|3140
|170
|2019
|3146
|3175
|29
|2018
|2803
|2870
|67
|2017
|2608
|2626
|18
*2026年的数据为修订预算值
资料来源：联邦政府收入及财政展望报告
收入同步增加
不过，财政状况倒非全无好消息。
国库新增的205亿令吉收入，填补了大部分额外开销。
年份
预期收入
(亿令吉)
修订收入
(亿令吉)
收入差额
(亿令吉)
|2027
|3808
|-
|-
|2026
|3431
|3636
|205
|2025
|3397
|3361
|-36
|2024
|3076
|3221
|145
|2023
|2915
|3150
|235
|2022
|2340
|2944
|604
|2021
|2369
|2338
|-31
|2020
|2445
|2251
|-194
资料来源：联邦政府收入及财政展望报告
其中约70亿令吉，正是来自高油价带来的连锁税收。
受惠于高油价，国油今年向政府派发的股息达270亿令吉，高出2026年财案原定的200亿令吉目标。
同样地，公务员退休基金局（KWAP）也因投资表现强劲，向政府额外派发20亿令吉股息，总额达70亿令吉。
机构
2023年预算
(亿令吉)
2024年预算
(亿令吉)
2025年预算
(亿令吉)
2026年预算
(亿令吉)
2027年预算
(亿令吉)
|国油
|400
|320
|320
|270
|320
|国家银行
|27.5
|30
|40
|50
|70
|马来西亚公务员退休基金局
|30
|10
|40
|70
|60
|国库控股
|没公开
|没公开
|20
|20
|30
资料来源：联邦政府收入及财政展望报告
国油、国库控股与国家银行料在明年继续提高股息。
与此同时，在电子发票持续开跑、薪资增长及低失业率带动下，所得税收入水涨船高，拉抬了今年的税收表现，明年预料更胜一筹。
配合2027大马旅游年与东运会，销售税收入预料也会增加。
收入大增之下，政府2027年的总收入将逼近4000亿令吉大关。
政府的钱花在哪了？
津贴开销虽然备受瞩目，但实际上仅占总开支约15.8%。
最大的开销项目（逾34%）仍是公务员薪酬与退休金，而且这笔支出逐年递增。
纵观整体预算，社会领域分得最多拨款，达1616亿令吉（35.1%），主要聚焦于人力资本开发与社会福利。
发展开销虽微增20亿令吉，但占总预算的比重却有所下滑。
赤字
赤字方面，受惠于收入增加与节流手段，超支对财政赤字的冲击尚在掌控之内，赤字仅微扬0.1个百分点，报3.6%。
政府计划在2027年将赤字进一步降至3.3%。
2027年债务前景展望并未列出债务占国内生产总值比率的预测，仅说明政府将根据《公共财政与财政责任法令》，继续推进把总债务压低至国内生产总值60%以下的法定目标。
截至2025年底，法定债务占国内生产总值的63.9%，今年底料将降至62.1%，低于65%的法定债务上限。
接下来……
政府预料外部不确定性仍将持续冲击宏观经济稳定。
但在国内层面，政局动荡对国家经济的潜在冲击，仍是政府避而不答的问号。
安华领导的昌明政府如今深陷动荡危机。一旦国阵与国盟重新掌权，安华针对国家与经济勾勒的宏图蓝图，恐将中途搁浅。